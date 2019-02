Zodiacul chinezesc are la bază calendarul chinezesc, datele anilor chinezesti, fiind, astfel, diferite în fiecare an. Spre deosebire de Zodiacul European, care este împărţit în 12 luni, Zodiacul Chinezesc este împărţit în 12 ani. Fiecare an chinezesc...

Adevarul, 4 Noiembrie 2015