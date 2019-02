Horoscop chinezesc 2019. Zodiacul chinezesc anul mistrețului pentru fiecare zodie

Noul an chinezesc a început astăzi, 5 februarie 2019 și este anul mistrețului. Acest an se anunță a fi unul complex din punct de vedere zodiacal. Anul chinezesc 2019 seamănă cu anul 1959, fiind un an cu noroc. Acest nou an chinezesc face parte din ciclul haos, pământ și noroc. Anul mistrețului e un an guvernat de Jupiter, posesorul norocului în horoscop. Iată cum afectează noul an chinezesc toate zodiile.

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

În acest an poți avea foarte mult de lucru. Este un an plin de efort, poate şi de realizări. Vei avea multe bucurii, dar nu vei scăpa nici de griji şi... citeste mai mult

