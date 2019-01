Pentru chinezi, cea mai importantă sărbătoare tradițională a lor este Anoul Nou Chinezesc. Originea acestei sărbători este înconjurată de diverse legende. Cu ocazia acestei sărbători, toți membrii familiei se adună, pregătindu-se pentru noul an. Ei fac ordine în case, decorează camerele și împodobesc casele cu mesaje tradiționale.

Calendarul tradițional chinezesc ne arată că la 5 februarie 2019 intrăm în anul Mistrețului de Pământ. Acest an se va încheia pe 24 ianuarie 2020. Zodiacul ne spune că anul Mistrețului de Pământ va fi un an în care ne vom... citeste mai mult

