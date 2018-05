Asa cum nu poate exista lumina fara intuneric sau intuneric fara lumina, asa si sufletul omului poate avea partile lui stralucitoare si partile lui intunecate.

Umbra sufletului poate creste sau poate scadea, in functie de energia cu care venim in contact, in functie de energia pe care o intretinem mai mult si o raspandim printre ceilalti. Cu cat traim intr-o vibratie mai inalta, cu cat avem emotii pozitive, cu atat sufletul nostru atrage mai putin intuneric. Dar, indiferent daca ne place sau nu, indiferent daca acceptam sau nu, indiferent daca recunoastem sau nu, fiecare dintre noi are o latura... citeste mai mult

