HOROSCOP Informația Zilei 15.06

Ne aflăm în zodia GEMENI

BERBEC. Nu te simți apreciat la justa ta valoare, dar motivul acestei stări e de fapt sumedenia de sarcini pe care le aveți cu toții. Niciunul dintre voi nu are timp să remarce importanța muncii celuilalt și fiecare are impresia că doar el lucrează și el duce tot greul pe umeri.

TAUR. A sosit momentul să vorbești despre un eveniment fericit, care a avut loc mai de multișor, dar are un loc aparte în sufletul tău. Îți aduci aminte de el cu drag și îl povestești cu enjtuziasm, iar acum ori îl vei putea retrăi, ori abia acum te poți... citeste mai mult