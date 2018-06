Horoscop 21 iunie: Nu va temeti sa luati decizii curajoase!

Este o perioada cand ar trebui sa va relaxati. Nu merita sa demarati un proiect nou, sa incepeti vreo lucrare de proportii, precum renovarea casei. In schimb, este un moment care favorizeaza parteneriatele in afaceri, bazate pe intelegere reciproca.



Berbec. Aveti suficiente forte pentru a face fata tuturor provocarilor zilei fara eforturi deosebite.

Taur. Trebuie sa ganditi ceva mai pozitiv, sa iesiti mai mult in lume, sa comunicati mai mult cu cei din jur.

Gemeni. Sunt posibile deplasari neasteptate, dra incercati,... citeste mai mult

