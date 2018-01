Horoscop 2018 Vărsător. Un an care ii pune la treaba pe Varsatori, iar treaba lor e cu ei insisi, cu principiile lor, cu felul in care traiesc. Un an foarte important pentru tine, deoarece se produc două eclipse pe Semnul tău zodiacal. Astfel ai șanse deosebite de a progresa, de a-ți schimba planurile de viitor și de a-ți trasa direcții noi, atât în plan personal, cât și în plan profesional.

Perioadele 17 Mai – 14 August și 19 Septembrie – 15 Noiembrie îți aduc multă energie, fiind tentat să te implici în activități variate, dar nu chiar foarte utile ție. Selectează prioritățile și evită să ripostezi la tot ce vine din partea altora. Există... citeste mai mult

