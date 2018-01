Horoscop 2018 Săgetător. Sagetatorii au un an axat pe evolutie spirituala. Au nevoie de o perioada in care sa respire, sa se izoleze poate mai mult, sa se concentreze pe liniste lor sufleteasca. Sagetatorii au nevoie, pana in noiembrie, sa se desprinda de un trecut care ii apasa, sa ierte ceva, sa inteleaga, sa mearga mai departe.

Preocupările referitoare la segmentul financiar sunt foarte accentuate în prima parte a anului, mai ales secțiunea venituri obținute din munca proprie. Se finalizează o etapă importantă pe segmentul banilor munciți, astfel că sunt posibile tot felul de neplăceri salariale, modificări legislative în domeniul profesional în care activezi și care vor... citeste mai mult

ieri, 18:31 in Social, Vizualizari: 36 , Sursa: A1 in