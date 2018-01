Horoscop 2018 Gemeni. Pentru Gemeni este un an de dezvoltare, evolutie, cunoastere. Gemenii se orienteaza catre un stil de viata mai potrivit, au de invatat, de inteles, de explorat zone mai subtile in interiorul lor. Se pot orienta catre un proces de dezvoltare spiritual.Un an foarte bun pentru sănătate și pentru mediul socio-profesional în care activezi.

Se ameliorează sau chiar dispar afecțiuni vechi, găsești remedii naturiste deosebite pentru îmbunătățirea întregii stări a organsimului, iar informațiile obținute pe căi neconvenționale îți vor aduce soluții viabile pentru toate situațiile în care ești implicat sau... citeste mai mult

ieri, 18:22 in Social, Vizualizari: 40 , Sursa: A1 in