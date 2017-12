Iata ce va rezerva astrele in 2017. Berbec Iti vei putea controla mai usor emotiile in 2017, insa nu uita ca logica te va ajuta atunci cand ai de luat decizii importante. Te vei putea bucura de un an extraordinar, cu oportunitati diverse de aventura....

Antena 3, 27 Decembrie 2016