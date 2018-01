Horoscop 2018 Capricorn. Este anul redobandirii puterii si autoritatii personale. Capricornii joaca dupa cum le canta Saturn, adica organizat, disciplinat, eficient si responsabil.

Saturn le aduce Capricornilor dorinta de cristalizare a drumului profesional, dar mai ales schimbari interioare care sa-i imputerniceasca. Un an in care pot construi durabil, de calitate, orice drum pe care il aleg. Se pot redefini pe interior si exterior, iau masuri in ce priveste infatisarea lor, se “sculpteaza” la trup si la suflet.

Horoscop 2018 Capricorn. Traversezi o perioadă a vieții în care personalitatea ta se află într-un amplu proces de transformare interioară. Astfel, până pe 06 August este posibil... citeste mai mult

ieri, 18:38 in Social, Vizualizari: 35 , Sursa: A1 in