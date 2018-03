HOROSCOP 12 martie 2018. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 12 martie 2018.

HOROSCOP 12 martie 2018 - Berbec

Ai multa treaba astazi pentru ca nu ti-ai realizat o lista a prioritatilor. Inainte de a continua reevaluaeaza situatia si abia apoi decide in ce ordine pui lucrurile in practica.



HOROSCOP 12 martie 2018 - Taur

Incearca sa eviti investitiile financiare astazi. Peste weekend s-au intamplat niste evenimente si tu nu esti la curent. Chiar daca nu pare nimic important, mici amanunte pot sa rastoarne totul in defavoarea ta.



HOROSCOP 12 martie 2018 - Gemeni

Esti melancolic si... citeste mai mult