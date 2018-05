Horoscop. Iata horoscopul zilei pentru VINERI 11 mai 2018, zi in care Soarele este in trigon cu Pluto aflat in Capricorn. Acesta este un tranzit de putere asa ca ai grija sa profiti din plin de el. Astazi vei realiza cu multa claritate pe ce trebuie sa iti focusezi acum energia. Drept rezultat, poti face multe cu efort minim, fara risipa sau cheltuieli inutile.

Horoscop Un “aspect” in astrologie este pozitia planetelor care se sustin si respecta una pe cealalta si astfel influenteaza in bine... citeste mai mult

