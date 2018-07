Horoscop 11 iulie: Scorpionii au nevoie de somn!

HOROSCOPUL ZILEI DE 11 IULIE 2018. O zi in care totul se va rezolva usor, inclusiv in privinta starii de sanatate. Totusi, nu este cea mai buna zi pentru complicate tratamente cosmice, oricum nu ceva ce nu ati mai incercat.



Berbec. Aveti deficit de vitamina D. Pentru perioada de vara este de neacceptat.

Taur. Faceti mai mult sport si, in general, incercati sa duceti o viata cat mai activa.

Gemeni. Este posibil sa raciti. Nimic grav: o sa va curga putin nasul. Sa aveti batiste la indemana.

Rac. Daca va supara ficatul, adresati-va neaparat medicului.

Leu. Mare grija la medicamente. Folositi numai ce v-a... citeste mai mult