Hormonul somnului, o arma impotriva obezitatii!

Multi sunt cei care, neputand sa doarma fie din cauza problemelor personale, fie pentru ca, in virtutea meseriei, schimba des fusul orar, recurg la preparate pe baza de melatonina.



Un hormon care reglementeaza ritmul cotidian. Cercetatorii spanioli au descoperit in melatonina un efect secundar deosebit de folositor. S-a constatat ca medicamentele create pe baza lui ard grasimile in exces, informeaza Daily Mail.

Experimentele efectuate pe soareci de laborator au aratat ca, in virtutea calitatilor antiinflamatorii si antioxidante ale malatoninei, periculoasele depuneri de grasimi pe organele interne au disparut.

