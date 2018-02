Sony Interactive Entertainment (SIE) anunță atingerea pragului de 7,6 milioane de copii vândute pentru Horizon Zero Dawn la numai un an de la lansarea exclusivă pe PlayStation 4[1]. Astfel, jocul disponibil din 28 februarie 2017 devine cel mai de succes titlu first-party în primul an de la lansare pe consola PS4.

"Horizon Zero Dawn și Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds au fost apreciate de foarte mulți jucători și acest lucru este o dovadă a muncii incredibile realizate de întreaga echipă Guerrilla. Combinația dintre tehnica narativă, personajele...

