Județul Constanța se află sub avertizare cod galben de vreme rea până mâine seară. În plus, în această după amiază ANM a emis și o avertizare now casting cod portocaliu ce a vizat localitățile Saraiu și Gârliciu. La Saraiu au fost probleme din cauza...

Ziua de Constanta, 23 Iulie 2018