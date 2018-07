Agenția McCann PR se ocupă, începând din luna august a acestui an, de coordonarea strategiei de comunicare pentru jucătorul profesionist de tenis Horia Tecău, singurul român campion de dublu la Wimbledon, US Open și Australian Open.

Aflat în acest moment pe locul 16 în lume în clasamentul ATP la dublu, Horia a se poate mândri cu o performanță remarcabilă: a încheiat ultimele 8 sezoane în Top 25 ATP la dublu, culminând cu clasarea pe locul 2 în ierarhia jucătorilor profesioniști, la finalul anului 2015.

Horia Tecău are în palmares 52 de finale de dublu, dintre care 34 de titluri, cucerite... citeste mai mult

