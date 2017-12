Horia Tecau si-a stabilit obiectivele pentru anul 2018: Vrea sa triumfe la Australian Open si la Roland Garros

Horia Tecau (locul 8 ATP la dublu), campion in proba de dublu a editiei din 2017 de la US Open, are planuri marete pentru noul sezon din tenis. Romanul isi doreste ca in 2018, alaturi de partenerul sau Jean-Julien Rojer, sa castige Australian Open si Roland Garros, doua turnee de Grand Slam care ii lipsesc din palmares.

"Cel mai important este sa raman sanatos. Am ca obiectiv cu partenerul meu (n.r. Jean-Julien Rojer) castigarea Australian Open si Roland Garros, doua turnee pe care nu le-am castigat pana acum. Mi-as dori sa traiesc aceasta experienta. Daca vom castiga unul dintre cele doua turnee, vom ajunge pe locul 1 mondial inainte de US Open,... citeste mai mult