Horia Tecău crede că Simona are toate argumentele pentru a obţine primul mare trofeu al carierei.

"A ajuns pe locul 1, are antrenori foarte buni şi o experienţă mai mare decât anul trecut. Trebuie doar să-şi facă jocul, să se bucure de această experienţă, să aibă aceeaşi atitudine şi să rămână concentrată. Simona era favorită şi anul trecut, dar cred că acum are mai multă experienţă.

Finala de anul trecut a călit-o. E mai puternică acum şi nu cred că va mai ajunge în aceeaşi situaţie de anul trecut. Nu-şi va mai pierde concentrarea, va fi cu ochii... citeste mai mult

