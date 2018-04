„Ca orice cetăţean m-am uitat pe protocoale, m-am uitat cu atenţie pe foarte multe acte oficiale în ultima vreme şi am văzut indicii de fals. Ceea ce am constatat aţi văzut vineri pe blogul meu când am publicat acele elemente. Apreciez faptul că a...

Adevarul, 4 Aprilie 2018