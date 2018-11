Horia Brenciu, juratul care în această seară, de la 20.00, la Antena 1, întră în Bootcamp-ul ”X Factor” alături de grupa sa de trupe, a povestit că își dorește pentru ei șansa pe care a avut-o și el la începutul carierei.

”Telespectatorii s-ar putea să nu fie de acord cu trupele pe care le-am ales”, spune juratul X Factor Horia Brenciu, care are însă un motiv puternic pentru fiecare alegere făcută. ”De exemplu, unii au avut o prestație mai slabă, dar eu am dat o șansă unor formații care nu au strălucit, pentru că și eu am început... citeste mai mult