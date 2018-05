Horia Brenciu, live pe Facebook la volan / VIDEO Si vedetele ignora sfatul tot mai insistent al politistilor: "Nu folositi telefonul mobil cand conduceti!". Horia Brenciu a intrat in live in timp ce conducea, fiind certat de fani pe retelele sociale. Reamintim ca, in urma cu cateva zile, noua romani au murit in Ungaria, dupa ce soferul, aflat in live pe Facebook, nu a mai fost atent la drum si a fost lovit de o alta masina.

