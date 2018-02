Dublu eveniment de Ziua Internațională a Femeii, la Cinema Florin Piersic.

”Ediție Specială”, cel mai nou spectacol marca Horațiu Mălăele va fi prezentat publicului spectator din Cluj, de Ziua Internațională a Femeii, pe scena cinematografului Florin Piersic. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi secondat pe scenă de fiul său, Bogdan Mălăele, un foarte bun regizor și actor din tânăra generație, alături de interpretul Radu Captari.

Protagoniștii spectacolului ”Ediție Specială” vor putea fi aplaudați la scenă deschisă joi, 8 martie, de la ora 20:00.

Spectacolul ”Ediție Specială” are la bază texte puternice, pigmentate cu momente "Best of... citeste mai mult

