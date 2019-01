HONOR View 20 a fost premiat la CES

HONOR, unul dintre e-brandurile de top de smartphone-uri, a anunțat astăzi că HONOR View20 a câștigat o serie de premii „Best of" la CES 2019. Dispozitivul de ultimă generație a fost recunoscut pentru performanțele și funcțiile sale, incluzând o cameră foto principală de 48MP cu mod AI Ultra Clarity, afișare All-View, cameră TOF 3D și chipset de înaltă performanță.

Premiile „Best of CES 2019” pentru HONOR View20

HONOR View20 a câștigat premii și aprecieri din partea mass-media și a influencerilor, incluzând:

Premiul „Best of CES 2019”, Android Central – „O valoare incredibilă,... citeste mai mult

