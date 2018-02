Hong Kong interzice comertul cu fildes in urma unui vot istoric Deputatii din Hong Kong, o veritabila placa turnanta a contrabandei cu fildes, au votat miercuri in favoarea interdictiei progresive a comertului cu acest produs de origine animala, supranumit "aurul alb", informeaza AFP.

