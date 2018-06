Hollywood Undead la București: Program și Reguli de Acces

Hollywood Undead în premieră în România pe 27 iunie la Arenele Romane, în deschiderea americanilor urmând a urca pe scenă cei de la Arashai, formație înființată în 2014 și care abordează un mix de stiluri, ca și Hollywood Undead, de altfel.

Program:

19:00 - Open Doors

20:00 - 20:45 - Arashai

21:15 - Hollywood Undead

Accesul in incinta Arenelor Romane se face prin intrarea din parc (de jos) incepand cu ora 19:00 iar concertele incep de la 20:00!

Concertul are loc in aer liber.

Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu... citeste mai mult