Ovidiu Hoban a recunoscut că echipa sa, CFR Cluj, a evoluat modesct în meciul cu Astra, scor 1-1, duminică seara, în Gruia. Elevii lui Dan Petrescu mai au un singur punct avans faţă de FCSB, iar în cazul unei victorii mâine, 20:45, cu CS U Craiova, gruparea lui George Becali trece pe primul loc cu avantaj de două lungimi faţă de tripla campioană a României.

"Trebuie să vedem ce am greşit, ne-am mobilizat mai bine după pauză şi am ieşit mai motivaţi. Păcat că n-am fost motivaţi până la capăt! Ne-a lipsit puţină şansă pentru a câştiga, vom analiza să vedem ce vom face pe viitor. La ocaziile de care am beneficat, trebuia să facem 2-0, dar asta e... citeste mai mult