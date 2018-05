HMD Global, start-up-ul finlandez care deține licența exclusivă a brandului Nokia pentru telefoane, anunță că a reușit atragerea unei finanțări de 100 milioane USD de la mai mulți investitori, fondurile fiind destinate extinderii operaționale şi accelerării creşterii firmei în cel de-al doilea an. Acest demers de atragere de investiții a fost condus de compania Ginko Ventures, cu sediul la Geneva, prin intermediul Alpha Ginko Ltd., cu participaţii din partea DMJ Asia Investment Opportunity Limited şi a Wonderful Stars Pte. Ltd., o subsidiară FIH Mobile Ltd.

