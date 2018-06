Ca şi modelul original, noul Nokia 3.1 dispune de o carcasă de metal şi ecran cu aspect 18:9 HD+, protejat cu sticlă Coring Gorilla Glass 3. Telefonul rulează pe un procesor MediaTek 6750, cu opt nuclee, şi are o cameră foto principală actualizată, cu auto-focus, de 13MP.

De asemenea, Nokia 3.1 poate rula aplicaţii AR populare, precum Pokémon Go şi poate efectua plăţi cu Google Pay.

Nokia 3.1 foloseşte Android One şi oferă o capacitate mai mare de stocare, împreună cu o durată mai mare de viaţă a bateriei. În plus, terminalul vine cu Android Oreo preinstalat, incluzând... citeste mai mult

