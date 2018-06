Hidroelectrica va furniza, timp de un an, electricitate pentru RATB şi Metrorex, după ce a câştigat o licitaţie pe platforma SEAP, unde criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut.

Cele două contracte, ce urmează să se deruleze pe o perioadă de un an începând cu 1 iulie 2018, au ca obiect livrarea de către Hidroelectrica a unui total de circa 297.000 MWh energie electrică pe medie şi joasă tensiune: 195.000 MWh către Metrorex şi 101.678 MWh către RATB.

"Faptul că Hidroelectrica a câştigat aceste contracte certifică o dată în plus faptul că societatea este capabilă să facă performanţă, atât în domeniul... citeste mai mult