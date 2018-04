Hidroelectrica se lupta cu tonele de deseuri de pe Bistrita Compania Hidroelectrica se confrunta cu problema unor cantitati tot mari de deseuri aduse de apele mari in zona lacului de acumulare Izvorul Muntelui (Bicaz).

Potrivit companiei, topirea zapezilor si ploile din aceasta primavara au antrenat deseurile aruncate de riverani si turisti pe malurile raului Bistrita si a afluentilor acestora. Hidroelectrica face, si in acest an, eforturi uriase pentru ecologizarea lacului si pentru reducerea cantitatilor de deseuri plutitoare al caror impact este... citeste mai mult