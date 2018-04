Producătorul de energie Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, estimează pentru acest an venituri totale de 3,19 miliarde lei, cu 3,5% mai mici faţă de veniturile preliminate pentru 2017, şi pregăteşte investiţii de 490,58 milioane lei în acest an, potrivit unor documente ce urmează a fi aprobate în Adunarea Generală a Acţionarilor din 4 mai, conform news.ro.

De asemenea, societatea şi-a bugetat un profit brut de 937,16 milioane lei în acest an, de 1,7 ori mai puţin faţă de anul 2017, când a încheiat cu un profit brut estimat de 1,6 miliarde... citeste mai mult