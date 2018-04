Hidroelectrica bugeteaza in 2018 cu un profit mai scazut cu 41% fata de 2017 Conform proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2018 al companiei Hidroelectrica, publicat de Ministerul Energiei, se prevede realizarea unui profit de 937,1 milioane de lei, in scadere cu 41% fata de cel din 2017.

„Pentru anul 2018, profitul estimat scade fata de cel preliminat in anul 2017 cu 41,38%, in principal ca urmare a previziunii veniturilor pe baza unor estimari prudente ale productiei in anul 2018, precum si a constituirii provizioanelor aferente abandonarii unor... citeste mai mult