HHCR la 20 de ani

Organizaţia Hope and Homes for Children România (HHCR) celebrează 20 de ani de activitate. Cu această ocazie, fondatorii organizaţiei, Mark şi Caroline Cook, au revenit în Baia Mare, unde au derulat proiecte. Azi, 25 aprilie, ora 19, la Castel Transilvania, are loc evenimentul „Hope and Homes for Children România la 20 de ani”.

citeste mai mult