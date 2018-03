Raportul de activitate pentru anul 2016 al Fundaţiei Hope and Homes for Children România (director general, Ştefan Dărăbuş) a primit cea mai înaltă distincţie – Platinum Award – la Vision Awards Anual Reports Competition 2016/17, concurs internaţional organizat de Liga Profesioniştilor Americani în Comunicare (LACP). De asemenea, raportul s-a clasat pe locul 23 în Top 100 Worl­d­wide Rank 2017 din cadrul aceleiaşi competiţii.

