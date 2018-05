Out of Doors Fest 2018 înseamnă mai mult, mai bun, mai rock! 4 zile de festival și 21 de trupe îți vor oferi o experiență rock-tastică!

Cu o experiență din ce în ce mai bogată și ediții care au adus laolaltă trupele de top de pe piața muzicală românească și nenumărați fani la celelalte 5 ediții, Out Of Doors Fest și-a propus anul acesta ca distracția să se desfășoare pe timpul a 4 zile, cu unul dintre cele mai interesante și valoroase lineup-uri:

2 August: VAMA // ROA // ROBIN AND THE BACKSTABBERS // THE KRYPTONITE SPARKS // FULL TONES//

