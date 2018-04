Herta Muller despre excluderea din Uniunea Scriitorilor: „Un teatru absurd”

Scriitoarea de origine română Herta Muller, câștigătoare a Nobel pentru literatură, spune decizia de a fi suspendată din Uniunea Scriitorilor, pentru că nu şi-a plătit cotizaţia este „Un teatru absurd”.

Paradoxul face că Herta Muller nici măcar nu știa că face parte din Uniune, darămite că trebuie să achite o cotizaţie. „Nu am ştiut că fac parte din Uniunea Scriitorilor din România. Nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să fac parte din Uniune şi nimeni nu m-a anunţat că sunt membru. Când s-o fi întâmplat oare asta? Nici măcar vreo cerere să plătesc cotizaţia nu am primit.

