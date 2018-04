Ca într-un teatru al absurdului, cum numai literaturii îi șade bine, scriitoarea Herta Muller, laureată a premiului Nobel pentru literatură, s-a trezit dată afară din uniunea Scriitorilor din România. Pentru că... nu și-a plătit cotizația! Asta, deși nici nu știa că face parte din USR!

„Nu am ştiut că fac parte din Uniunea Scriitorilor din România. Nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să fac parte din Uniune şi nimeni nu m-a anunţat că sunt membru. Când s-o fi întâmplat oare asta? Nici măcar vreo cerere să plătesc cotizaţia nu am primit. Când trăiam încă în România, urma să fiu primită în Uniunea... citeste mai mult

