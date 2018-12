Vasile Miriuţă (50 de ani) a resuscitat FC Hermannstadt. Antrenorul a semnat cu sibienii într-o situaţie extrem de dificilă, dar a dus echipa sus, cu şanse reale la prinderea play-off-ului. După ultimul succes din Liga 1 Betano, 2-1 cu Chiajna, Miriuţă şi-a felicitat elevii, dar speră să menţină nivelul ridicat în etapele rămase din acest an.

"E bine că am deschis repede scorul, am avut 2-0 dar trebuie să fim mai atenţi pe viitor, nu avem voie să facem acele greşeli pe care le-am făcut în minutul 44 şi pe final puteau să ne egaleze. Mai sunt încă 4...

