AFC Hermannstadt are un an de vis. După ce s-a calificat în finala Cupei României, AFC Hermannstadt a obţinut şi promovarea în Liga I, după ce a încheiat, scor 1-1, cu Chindia Târgovişte, în etapa a XXXIV-a a ligii secunde. Formaţia din Târgovişte şi-a asigurat locul 3 şi va juca barajul de promovare.

Pentru Chindia a marcat Cherchez (minutul 42) iar pentru Hermannstadt a înscris Lupu (minutul 4).

Hermannstadt are 81 de puncte în clasament şi este pe locul doi, în timp ce lider este Dunărea Călăraşi, cu 84 de puncte, deja promovată... citeste mai mult