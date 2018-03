Hepatita C este o boală infecţioasă, transmisibilă, care afectează ficatul. Ea apare ca urmare a infecţiei cu virusul hepatitic C, care se transmite prin intermediul acelor de seringă şi a sângelui contaminat, dar, în cazuri rare, şi pe cale sexuală. Boala poate fi acută sau cronică şi variază ca severitate, de la forme uşoare care durează câteva săptămâni, la cele severe, de lungă durată.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, numărul persoanelor infectate cu virusul hepatitic C în România este de peste 600.000. Trei sferturi dintre acestea nu ştiu că... citeste mai mult

