Daneza a ratat obiectivul pentru care fusese angajată Conducerea clubului CSM Bucuresti a luat o masura radicala, antrenoarea Helle Thomsen fiind demisa dupa seria de meciuri neconvingatoare ale echipei feminine de handbal.

"Tigroaicele" au dezamagit in Grupele Principale din Champions League, acolo unde incheiat abia pe locul al treilea, iar in competitiile interne au avut meciuri in care s-au chinuit teribil.

In aceste conditii, sefii CSM-ului au decis sa renunte la tehnicianul din Danemarca.

Helle Thomsen a fost adusa la Bucuresti la inceputul sezonului, obiectivul ei fiind acela de a... citeste mai mult

acum 41 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Amosnews in