Formatia de muzica clasica Romanian Piano Trio va concert, marti, in sala Studio a Academiei de Muzica “Gheorghe Dima”, cu ocazia Festivalului Toamna Muzicala Clujeana. Recitalul va avea loc in Sala Studio, de la ora 19.00. In programul concertului se...

Cetateanul Clujean, 18 Octombrie 2010