HC Zalău este gata pentru o nouă premieră în istoria clubului, debutul în grupele Cupei EHF. Şi ce debut are trupa condusă de Gheorghe Tadici, cu o câştigătoare de Liga Campionilor în epoca modernă, Larvik (a obţinut trofeul în 2011)! Partida va avea loc duminică, de la ora 18:00, în deplasare.

Formaţia ardeleană a plecat încă de la primele ore ale dimineţii de sâmbătă spre Norvegia, via Ungaria (Budapesta), cu o echipă formată din 15 handbaliste, toate debutante în faza grupelor într-o competiţie europeană la nivel de cluburi. Mai mult, HC Zalău are un lot format sută la sută din... citeste mai mult