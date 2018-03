HC Dunarea Braila pierde alte 2 puncte acasa/ 21-21 cu Magura Cisnadie

Sambata dupa-amiaza in sala Danubius, HC Dunarea Braila a terminat la egalitate meciul din cadrul etapei a-XX-a in Liga Florilor, cu Magura Cisnadie.

Meciul asa cum a inceput, cu echipa oaspete nereusind sa treaca de apararea brailencelor, dar mai ales interventiilor Adrianei Medvedova, parea ca se indreapta spre o victorie lejera a echipei gazda. Din pacate HC Dunarea nu reuseste sa aiba continuitate in jocul sau, iar pana la pauza sibiencele au reusit sa se aproprie la un gol, scor la pauza 12-11.

Repriza a doua a inceput sub semnul echilibrului, iar in... citeste mai mult