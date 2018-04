HC Dunarea Braila medalie de bronz in Cupa Romaniei „Fan Curier”

Sambata in sala „Olimpia” din Ploiesti au avut loc semifinalele Cupei Romaniei „Fan Curier”. HC Dunarea Braila a intalnit, de la ora 15,00, HCM Rm. Valcea, meci decisiv pentru accederea in Cupa EHF in sezonul urmator. Partida a inceput cu probleme pentru brailence, atat in atac cat si in aparare (mai ales in zona centrala), valcencele reusind sa se desprinda repede la 5 goluri, mentinand aceasta diferenta pana la pauza, scor 17-12.

