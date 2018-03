HC Dunarea Braila la Slatina pentru victorie/ Lacramioara Stan la primul meci oficial impotriva brailencelor

Maine, 3 martie, incepand cu ora 11,00 HC Dunarea Braila, joaca in deplasare la Slatina, meciul din cadrul etapei a-XIX-a in Liga Florilor.

Meci netransmis la TV, va fi unul foarte dificil, mai ales prin prisma rezultatelor din ultimul timp. CSM Slatina, vine dupa o victorie surprinzatoare, acasa cu HCM Rm. Valcea, locul 3 in clasamentul Ligii Florilor. Intr-o ascensiune, atat prin prisma jocului, cat si a rezulatelor, brailencele vor avea un meci foarte greu in fata oltencelor.

In tur la Braila, rezultatul a fost egal, fiind atunci primul punct obtinut de catre CSM... citeste mai mult