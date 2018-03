Haștag și libertate de exprimare

"Exact cum am văzut şi în momentul în care la Inspecţia Judiciară a fost expediată o altă sesizare cu privire la o declaraţie pe care chiar eu am făcut-o. Şi dacă referitor la mine am spus că este vorba despre o libertate de exprimare, acelaşi...

Mediafax, 23 Noiembrie 2017