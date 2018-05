Producătorul de film Harvey Weinstein s-a predat vineri poliţiei din New York, în urma acuzaţiilor de agresiuni sexuale, la câteva luni după ce el a părăsit galeria celor mai puternici oameni de la Hollywood, informează Reuters.

Peste 70 de femei l-au acuzat pe cofondatorul studioului de film Miramax şi al Weinstein Co de agresiuni sexuale, printre care violuri - săvârşite de-a lungul mai multor decenii.

Acuzaţiile, relatate pentru prima dată de publicaţiile New York Times şi The New Yorker anul trecut, au dat naştere mişcării #MeToo, care a determinat sute de femei să facă... citeste mai mult